Штурм прилавков: как в Барнауле прошел праздник сыра

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Ежегодный гастрономический фестиваль "Дни Алтайского сыра" состоялся в Барнауле в субботу, 24 августа. Праздник проходит уже в 13-й раз и собирает лучших сыроделов Алтайского края.

В торжественном открытии фестиваля принял участие губернатор Виктор Томенко. По его словам, по итогам 2018 года в крае изготовили около 93 тысяч тонн сыра, которого регион производит в разы больше, чем потребляет. До 70% продукта уходит за пределы Алтайского края, подчеркнул Томенко.

В этом году более 20 предприятий и фермерских сыроварен приехали на праздник и привезли почти 100 сортов сыра, среди которых были как эксклюзивные, так и известные и любимые бренды.

Барнаульцы оценили ярмарку по достоинству. Уже с самого утра у многих прилавков образовывались очереди и покупатели уносили полные пакеты разнообразной продукции.

Помимо ярмарки гостей ждали также конкурс поваров, сырный квест, дегустации, костюмированный бал и множество фотозон.

Информационными партнерами фестиваля выступили Новое Радио Барнаул и портал Amic.ru.