"Барнаульский вагоноремонтный завод" ждет заказ на 2 млрд рублей

ПАО "Тольяттиазот" инвестирует 2 млрд рублей в закупку вагонов у "Барнаульского вагоноремонтного завода", сообщает информационно-аналитический центр Rupec.

Речь идет о поставке до конца 2019 года 200 единиц хопперов-минераловозов. Кроме того, рассматривается вариант лизинга аналогичного количества хопперов у алтайского партнера.

Хоппер — это саморазгружающийся грузовой вагон в форме воронки для перевозки сыпучих грузов. Внизу имеет люки, через которые груз высыпается.

Минераловозы используются для транспортировки гранулированных и порошкообразных минеральных удобрений, сырья для их производства и других сыпучих грузов, которым необходима защита от атмосферных осадков.