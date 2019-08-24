В Петербурге закрыли обзорную площадку "Невской ратуши" – символа открытости власти

Активисты Центрального района Санкт-Петербурга опубликовали ответ на обращение по поводу закрытия доступа посетителей к смотровой площадке "Невской ратуши" – административно-делового квартала, объединившего в себе здания органов исполнительной власти, бизнес-центры, гостиницы, объекты торговой и сервисной инфраструктуры, а также общедоступные общественные пространства.

"Конструктивные особенности не позволяют использовать купол атриума для проведения в нем массовых мероприятий, в том числе экскурсий", — объяснил директор учреждения Борис Ильин.

Примечательно, что "Невская ратуша" изначально задумывалась как символ открытости власти.

"В основу проекта здания Ратуши положена идея максимальной открытости деятельности органов исполнительной власти для горожан", — объясняет на своем сайте заложенную идею архитектурная мастерская "Евгений Герасимов и партнеры", создавшая проект.

Общественники в связи с этим в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" потребовали снести купол, который после закрытия доступа к нему не выполняет никакой значимой функции.