Фонтан на Молодежной почистили от мертвых птиц. Даже воду поменяли

Городские власти оперативно отреагировали на сообщения о мертвых птицах в фонтане на улице Молодежной (пересечение с проспектом Красноармейским) – место отдыха барнаульцев очистили в считанные часы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты не только убрали из чаши останки голубя и воробья, но и поменяли воду в емкостях.

Примечательно, что они прибыли на место инцидента в течение 3-4 часов с момента сообщения о нем в паблике Barnaul22. Это следует из комментариев очевидцев.

24 августа жители Барнаула в социальных сетях раскритиковали администрацию за то, что никто не следит за городским фонтаном, куда уже "птицы умирать приходят".

Незадолго до этого в Железнодорожном районе, в котором находится фонтан, проверяли благоустройство улиц.