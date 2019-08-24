Рыцарский турнир по всем правилам Средневековья прошел в Бийске

Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

"Рыцарский турнир крепости Або" 24 августа продемонстрировал бийчанам зачаровывающую красоту средневековых соревнований.

Участники исторической реконструкции показали собравшимся местным жителям и гостям наукограда, как во времена благородных рыцарей и прекрасных дам выявляли победителей в схватках на копьях и стрелах.

Мероприятие организовали конный клуб "Мечтатель" и клуб исторической реконструкции "Або". Предлагаем читателям оценить отличные снимки фотокора "Бийского рабочего" Сергея Кулыгина.