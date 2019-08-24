Роспотребнадзор возбудил дело после недопуска на рейс пассажира "Победы"

После резонансного случая, когда летевшей на похороны москвичке пришлось умолять персонал, чтобы ее пустили на борт самолета, Роспотребнадзор возбудил дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование ведется по признакам административного нарушения ст. 14.4 КоАП РФ ("Оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований").

Роспотребнадзору предстоит выяснить, была ли доведена информация до клиентки авиакомпании "Победа" о требованиях к ручной клади и предметах, за которые авиаперевозчик не может взимать дополнительную плату.

По предварительным данным, пассажирку не пустили на рейс Москва – Чебоксары из-за того, что ее ручная кладь превысила допустимые габариты: 36х30х20 см.

Напомним, инцидент произошел 21 августа. В интернет попала видеозапись, на которой видно, как гражданка выложила все лишнее из сумки и умоляет: "Ну пустите меня, пожалуйста". Но ей ответили, что посадка уже закончилась и гейт закрыт. Самолет улетел без нее.