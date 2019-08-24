Алтайский край возглавил рейтинг по числу людей с ожирением

Число россиян с ожирением с 2013 по 2018 год выросло в 1,5 раза (с 1,4 млн до 2 млн человек), при этом самая высокая доля населения с избыточным весом в Алтайском крае, сообщает RT со ссылкой на сведения Минздрава.

В регионе на 100 тыс. населения ожирением страдают 5567 человек. Далее расположилась Курганская область, где на аналогичное количество жителей заболевание имеется у 2711 человек.

Замкнули пятерку Тюменская область (2635 человек на 100 тыс.), Ямало-Ненецкий автономный округ (2627 чел.) и Оренбургская область (2319).

Меньше всего страдают от избыточного веса в Якутии (627), Калининградской области (618), Москве (588) и Кабардино-Балкарии (578).

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края чаще других жалуются на здоровье. Также регион возглавил рейтинг по доле беременных женщин на 100 тысяч человек населения.