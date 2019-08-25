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Сотрудники ГИБДД начнут чаще проверять автомобили с детьми

, ИА "Амител"
Сотрудники Госавтоинспекции проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей
Фото: alltravelkids.ru

Фото: alltravelkids.ru

ГИБДД увеличит число проверок автомобилей с детьми на дорогах страны в преддверии 1 сентября. Это связано с завершающимся сезоном отпусков и массовым возвращением детей домой, сообщает РИА "Новости".

Сотрудники Госавтоинспекции проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей до 12 лет в специальных креслах и пристегивают ли ремнями безопасности тех, кто старше.

В ГИБДД изданию пояснили, что такое решение было принято из-за роста числа ДТП с пассажирами-детьми за последнее время. В качестве примера привели аварии в Калужской и Волгоградских областях, в которых из-за выезда машин на встречную полосу погибли и пострадали несовершеннолетние.

Региональным подразделениям Госавтоинспекции поручено рассматривать каждый случай ДТП с гибелью и ранением детей как комплексную проблему и тщательно их расследовать.

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Комментарии

25.08.2019 09:36
- гость -

да активизировались ГИБДД и полиция, такие заботливые стали, прям чуть что сразу постановление. ну чтоб народ не сильно расслаблялся, помнил, что его контролирует государство. и чтоб ни-ни.

0  1
25.08.2019 10:04
- гость -

Я из всех пехотинцев только двоих, на новом мосту встречал
Остальные в штабе штаны протирают, да в декрет подались ..
Когда этим двоим ещё и детские кресла проверять ???

0  0
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