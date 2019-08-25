Сотрудники ГИБДД начнут чаще проверять автомобили с детьми

ГИБДД увеличит число проверок автомобилей с детьми на дорогах страны в преддверии 1 сентября. Это связано с завершающимся сезоном отпусков и массовым возвращением детей домой, сообщает РИА "Новости".

Сотрудники Госавтоинспекции проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей до 12 лет в специальных креслах и пристегивают ли ремнями безопасности тех, кто старше.

В ГИБДД изданию пояснили, что такое решение было принято из-за роста числа ДТП с пассажирами-детьми за последнее время. В качестве примера привели аварии в Калужской и Волгоградских областях, в которых из-за выезда машин на встречную полосу погибли и пострадали несовершеннолетние.

Региональным подразделениям Госавтоинспекции поручено рассматривать каждый случай ДТП с гибелью и ранением детей как комплексную проблему и тщательно их расследовать.