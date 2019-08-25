Китайские ученые нашли новый способ борьбы с раком

Лекарство от рака предлагают получать из моллюсков. Ученые из университета в китайском городе Уханя обнаружили, что чернила каракатицы (особая жидкость, вырабатываемая моллюском и находящаяся в полости его тела) содержат наночастицы, способные сдерживать рост раковых опухолей у мышей. Об этом сообщает Phys.org.

По словам ученых, наночастицы, содержащие меланин, аминокислоты, моносахариды, металлы, могут эффективно обеспечивать иммунотерапию опухоли и фототермическую терапию одновременно.

Наряду с облучением "волшебные" наночастицы способны почти полностью подавить рост опухоли.



Так, они могут трансформировать иммунные клетки с подавленной противоопухолевой функцией в суперклетки, которые разрушают злокачественные структуры.

Теперь ученым предстоит разработать лекарство от онкологических заболеваний на основе наночастиц.