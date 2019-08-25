Мусорные берега. Барнаульцы пожаловались на незаконную свалку возле Оби

Фото: Анастасия Караулова/barneos22

Жители Барнаула пожаловались на свалку мусора на берегу Оби. По словам горожан, строительные и другие отходы привозят под предлогом отсыпания берега.

"Непонятно, кто это все разрешил, свалка происходит ежедневно. Рядом пойма Оби, но видимо всем все равно. Барнаул, ул. Маяковского, 18 и 20", – передает слова людей интернет-сообщество "Барнаул22".

Горожанам посоветовали написать в природоохранную прокуратуру или оставить информацию на сайте "Генеральная уборка". Это интерактивная карта незаконных свалок, где каждый пользователь может оставить сообщение и обозначить территорию размещения отходов.

Добавим, что в середине августа в лесополосе недалеко от аэропорта Барнаула нашли свалку испорченных слив.