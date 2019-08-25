Виноваты медики. Онищенко объяснил, почему на Алтае растет число полных людей

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пояснил, почему Алтайский край возглавил рейтинг регионов с долей больных ожирением людей, сообщает "Политика сегодня".

"Это работа медиков влияет на статистику. Потому что не национальных, ни этических, ни бытовых особенностей ни в Алтае, ни в Тюмени, ни в Хакассии я не вижу", — сказал Онищенко.

Таким образом, по его словам, в Алтайском крае просто хорошо налажена работа по регистрации случаев заболевания. А вот врачи в регионах центральной России ставят диагноз ожирение реже.

К тому же, как считает Онищенко, и данные не сильно разнятся, поскольку 5567 человек не такая уж и большая цифра для Алтая: "В сельской области едят и мясо, и картофель и мучное".

Все дело в статистике, заключил Онищенко.

Напомним, что Алтайский край стал лидером среди регионов страны по количеству больных ожирением людей. На 100 тыс. человек лишний вес есть у 5567. Далее идут Курганская область, где зафиксировано 2711,4 случая, Тюменская область, где 2634,9 больных ожирением, Ямало-Ненецкий автономный округ (2626,7) и Оренбургская область, в которой врачи начитали 2319 случаев. Всего же в стране число россиян с ожирением с 2013 по 2018 год выросло в 1,5 раза — с 1,4 млн до 2 млн человек.

Причиной ожирения является, в первую очередь, неправильное питание, большое потребление углеводов, а также низкий уровень потребления овощей и нарушенный режим питания. Врачи рекомендуют полноценные завтраки, обеды и ужины. А вот про перекусы лучше забыть.