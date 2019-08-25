Житель Славгорода угнал "шестерку" с открытой дверью и поехал отдыхать в Яровое

Угон автомобиля раскрыли алтайские полицейские по горячим следам, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Накануне ночью в Славгороде местный житель 1997 года рождения от подъезда многоквартирного дома угнал автомобиль ВАЗ 2106", – рассказали в ведомстве.

Причем салон автомобиля был открыт, поэтому попасть в него не составило труда. Двигатель угонщик завел путем смыкания проводов.

Молодой человек был задержан в Яровом, куда он приехал. Свою вину отрицать не стал и признался в содеянном.

Автомобиль полицейские изъяли и вернули владельцу.

Ранее в Барнауле мужчина продал свое авто товарищу, а потом сообщил в полицию об угоне. Судя по всему, после получения денег хитрый продавец решил вернуть обратно свою "ласточку".