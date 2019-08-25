Поп-дива 80-х C.C. Catch спела на юбилее жены алтайского депутата

Жена депутата Алтайского Заксобрания Владимира Попова отпраздновала 55-летний юбилей в компании звезды 80-х C.C. Catch и мужского хора, сообщается в паблике "Столичный Барнаул", опубликовавшем видео с мероприятия.

Популярная в 80-х годах Каролина Катарина Мюллер выступила в шатре "Монблан" на горнолыжном комплексе "Авальман", где и прошло торжество. На видео немецкая певица а капелла исполняет один из своих хитов Heaven and Hell.

Отметим, что 11 июня в "Монблане" отпраздновал свое 60-летие и Владимир Попов. В соцсетях есть множество видео с банкета, ведущим которого был Иван Ургант. Для гостей подготовили авиашоу и выступление московской группы "Впечатлительные люди". Сам юбиляр прилетел на вечеринку на вертолете.