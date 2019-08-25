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Поп-дива 80-х C.C. Catch спела на юбилее жены алтайского депутата

, ИА "Амител"
Супруга Владимира Попова с размахом отпраздновала 55-летний юбилей

Жена депутата Алтайского Заксобрания Владимира Попова отпраздновала 55-летний юбилей в компании звезды 80-х C.C. Catch и мужского хора, сообщается в паблике "Столичный Барнаул", опубликовавшем видео с мероприятия.

Популярная в 80-х годах Каролина Катарина Мюллер выступила в шатре "Монблан" на горнолыжном комплексе "Авальман", где и прошло торжество. На видео немецкая певица а капелла исполняет один из своих хитов Heaven and Hell.

Отметим, что 11 июня в "Монблане" отпраздновал свое 60-летие и Владимир Попов. В соцсетях есть множество видео с банкета, ведущим которого был Иван Ургант. Для гостей подготовили авиашоу и выступление московской группы "Впечатлительные люди". Сам юбиляр прилетел на вечеринку на вертолете.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.08.2019 13:26
месный

ничётак походу на наши налоги развлекаются

0  0
25.08.2019 13:27
- гость -

Если даже закрыть глаза на финансовый вопрос, то это как-то не правильно, когда у депутата коммуниста-патриота выступает C.C. Catch, а на празднике дня города Надежда Бабкина.

0  0
25.08.2019 13:28
Сергей

мне ребенка в школу собрать трудно а тут за мои ндс развлекаются

0  0
25.08.2019 13:35
- гость -

Молодец депутат, утёр нос барнаульцам. Жуйте без соли.

0  0
25.08.2019 13:39
- гость -

Позорники

0  0
25.08.2019 13:42
точный

откуда у слуг народа такие деньжищи? может кто то уточнит?

0  0
25.08.2019 13:48
точный

наверное не посильным трудом зарабатывает с супругой... может и нам всем под напрячься да и зарабатывать так же много и приглашать к себе на вечеринки всяких артистов...

0  0
25.08.2019 13:49
- гость -

Вот эти отбросы теперь вздумали называть себя элитой.

0  0
25.08.2019 13:50
точный

прослушал в ролике как поёт" эта певица.... мягко говоря дикого восторга не испытал.... я бы не стал приглашать хоть даже и за безплатно...

0  0
25.08.2019 13:56
- гость -

Точный, нет у него денег. Согласно декларации от 2017 у него годовой доход 220 тыс, а у супруги так и совсем 102 тыс. Да я за 2017 больше их двоих вместе взятых заработал!

0  0
25.08.2019 14:10
- гость -

"прослушал в ролике как поёт" эта певица.... мягко говоря дикого восторга не испытал"

Вы просто молоды Такие исполнители интересны 40+

0  0
25.08.2019 14:12
-гость-

надо бы помочь депутату, ндс 25% на пенсию в 70, тогда на следующий юбилей он сможет пригласить уже Леди Гагу

0  0
25.08.2019 14:14
Гость,

Не правильно людям, считающим себя элитой, вести себя таким образом в регионе, где медианная зарплата не превышает 20 тыс руб. Такое демонстративное потребление раздражает народ, вредит имиджу депутата-бизнесмена. Неужели никто из консультантов не может сказать об этом этим любителям вертолетов, Урусов, Ургантов и вот этой прекрасной, но уже не столь юной СиСи

0  0
25.08.2019 14:15
- гость -

У этих провинциальных "богачей" совсем плохо с фантазией... сисикэтч, ургант... ещё бы любу успенскую привезли

0  0
25.08.2019 14:25
- гость -

14:15, о вкусах не спорят. Лично я считаю, что даже очень неплохой выбор.

0  0
25.08.2019 14:26
Александр

Я, тебе, разрешаю всё, делай, что хочешь, только хорошо, твои слова, мой закон, я - твой слуга ты - мой гегемон....

0  0
25.08.2019 14:43
Пионер

Подобное видео должно являться основанием для проверки источников доходов организаторов мероприятия соответствующими органами, которые, к сожалению, в подобных случаях "в шары долбятся"

0  0
25.08.2019 14:55
- гость -

14:25, дело даже не во вкусах, а в подходах. Все эти покупатели звёзд, нахапавшие бабла,

0  0
25.08.2019 14:56
- гость -

... так и остались в плену своих комплексов

0  0
25.08.2019 15:20
Гига

Если честно, вообще охуели...

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