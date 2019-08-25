Останки павшего под Ленинградом воина отправят на Алтай и захоронят рядом с женой

Спустя 74 года после окончания Великой Отечественной в Ленинградской области нашли останки алтайского солдата, передает сайт Общероссийского народного фронта.

В регионе завершилась военно-исторической экспедиция "Волховский фронт. Апраксин". Поисковики предали земле останки 109 неизвестных бойцов – участников обороны Ленинграда. Однако семь погибших удалось идентифицировать. В их числе – Сергей Григорьевич Голованов. Его останки отправят на родину, в Алтайский край. Он будет предан земле в семейном захоронении, рядом с женой.

В экспедиции приняли участие около 600 человек – поисковики из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Узбекистана и 27 регионов России.

С сентября 1941 года по январь 1944 года на рубежах обороны Ленинграда погибли по разным оценкам 27-29 тыс. советских солдат.