Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Актер Олег Меньшиков срочно госпитализирован, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на неназванные источники. Артиста доставили в реанимационное отделение одной из больниц Москвы.

Телеканал сообщает, что Меньшикову стало плохо после употребления алкоголя, врачи оказывают ему необходимую помощь. Однако официально эта информация не подтверждена, представители актера пока не комментируют его госпитализацию.

Олег Меньшиков – народный артист России, с 2012 года руководит художественным театром имени М.Н. Ермоловой. Известен ролями в фильмах "Покровские ворота" режиссера Михаила Козакова, "Сибирский цирюльник", "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова, "Притяжение" Федора Бондарчука, "Легенда №17" Николая Лебедева, а также в трилогии "Гоголь" Егора Баранова.