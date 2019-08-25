Пять суток искали спасатели Ленинградской области тело жителя Алтайского края, который утонул в реке Тихвинка. По сообщению 47news.ru, мужчина работал на Вагоноремонтном заводе и в понедельник, 19 августа, пошел с друзьями отдыхать на берег в районе городского водозабора.

Около двух часов дня он решил переплыть реку, но с середины повернул обратно. Не доплыв 10 метров до берега, он резко ушел под воду. Друзья кинулись ему на помощь, но не смогли найти. Предполагается, что мужчина был нетрезв.

Тело мужчины нашли 23 августа у деревни Фишёва гора.