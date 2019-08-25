Автобус с детьми из Алтайского края попал в ДТП в Казани

В Казани попал в ДТП автобус, который вез с экскурсии детскую делегацию из Алтайского края. Пострадавших нет, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на своего корреспондента, находящегося на чемпионате мира по рабочим профессиям по стандартам WorldSkills в Казани.

Авария произошла 24 августа около 17-ти часов. Автобус, в котором находились студенты и школьники из Алтайского края, задел автомобиль такси. Несмотря на то, что в ДТП никто не пострадал, автобусу пришлось остановить движение, чтобы дождаться ГИБДД.

Как передает корреспондент "Катунь 24", ДТП произошло из-за того, что дороги в Казани сильно перегружены: в эти дни здесь проходит чемпионат мира по рабочим профессиям по стандартам WorldSkills. Его участниками стали представители из 63 стран, на которые ежедневно приезжают тысячи туристов.

Волонтеры мероприятия помогли вовремя доставить детскую делегацию в аэропорт Казани.