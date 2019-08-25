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Что происходит в барнаульском "Ашане" после слухов о его закрытии

, ИА "Амител"
Наибольшей популярностью пользуются школьные товары
'Ашан' в Барнауле / Фото: Amic.ru

"Ашан" в Барнауле / Фото: Amic.ru

В Барнауле нет ажиотажа из-за слухов по закрытию сети "Ашан". Горожане не атакуют магазины и не расхватывают товары с полок. Днем в воскресенье, 25 августа, в ТЦ "Волна", где располагается первый открывшийся в городе магазин этой сети, количество покупателей было в пределах среднего, передает корреспондент ИА "Амител" . "Может быть, немного больше, но это скорее связано с тем, что уже через неделю начинается школа, родители закупают необходимое", – отметил продавец-консультант.

Каких-то акций и скидок, связанных с "закрытием", здесь тоже нет. Более того, сотрудники сообщили корреспонденту, что руководство магазина им ничего не объявляло о каких-либо грядущих изменениях. "Узнали, как и большинство покупателей, об этом из СМИ и от знакомых", – пожала плечами продавец. Вопросу она не удивилась, так как в последние дни отвечать на него приходится часто.

Напомним, в четверг, 22 августа, ряд СМИ сообщили о закрытии обоих магазинов сети "Ашан" в Барнауле. Якобы это может быть связано с тем, что француз не выдержал конкуренции с гипермаркетом "Лента".

Еще одна версия – у "Ашана" возникли серьезные финансовые проблемы, и он закрывает нерентабельные филиалы по всей России.

Официального подтверждения или опровержения о закрытии "Ашана" в Барнауле руководство сети еще не давало. ИА "Амител" ждет ответа на запрос. Однако представитель сети на форуме "Фламп" заявил, что информация о закрытии – неофициальная. Пока магазины работают в штатном режиме и "ждут гостей".  Между тем, на сайте Change.org появилась петиция с просьбой не закрывать гипермаркеты в Барнауле. "Не дадим закрыться "Ашану!" – призывают авторы петиции.

Сайт newslab.ru сообщает, что в Красноярске 25 августа также появилась информация о закрытии единственного в городе гипермаркета сети "Ашан", который проработал всего 1,5 года.

Точная дата закрытия не называется, однако СМИ со ссылкой на сотрудников магазина пишут, что "Ашан" будет работать еще месяц. При этом уже сейчас большинство товаров продают с большими скидками.

Первый магазин сети "Ашан" в Барнауле открылся 29 июня 2015 года

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

25.08.2019 17:39
Гость

«Расхватывают с полок» когда цены ниже чем где либо, в Ашане не заметили низких цен, все как в большинстве магазинов

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