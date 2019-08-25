"Хуже некуда": Сергей Шубенков пробежал в Бриллиантовой лиге в Париже после травмы

Сергей Шубенков после травмы вернулся на беговую дорожку. Этап Бриллиантовой Лиги по легкой атлетике состоялся 24 августа в Париже. В соревнованиях принял участие и чемпион мира 2017 года в беге на 110 метров с барьерами.

Он впервые вышел на легкоатлетическую дорожку после травмы, полученной более двух месяцев назад на этапе Бриллиантовой Лиги в Рабате. Напомним, там Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами с результатом 13,12 секунды. При этом на финише барнаулец получил травму колена после столкновения с чемпионом мира Омаром Маклаудом с Ямайки.

В Париже Сергей Шубенков занял восьмое место, показав результат 13,88 секунды. Победителем соревнований стал американец Дэниэл Робертс – его время 13,08 секунды. Вторым финишировал испанец Орландо Ортега – 13,14 секунды. Третье место занял еще один представитель США – Фредди Криттенден. Он пробежал дистанцию за 13,17 секунды.

Свое выступление в Париже чемпион охарактеризовал как "хуже некуда". По его словам, сказываются последствия травмы: "Сначала долго лечился, потом набирал форму, и это все еще дается мне нелегко. Два месяца без соревнований, и все это приводит к такому результату. Думаю, дальше будет лучше. Постепенно набегаюсь, привыкну ко всем обстоятельствам. Определенный оптимизм я испытываю, потому что хуже уже некуда".

Финал барьерного спринта на этапах Бриллиантовой лиги состоится 6 сентября в Брюсселе.

Травму барнаульский легкоатлет получил в Марокко, где столкнулся с ямайцем Омаром Маклаудом. Барнаулец повредил плечо, колено и голеностопный сустав.