Стреляли пушки, взрывали бомбы: на Алтае воссоздали одну из самых кровопролитных битв

В субботу, 24 августа, под Шипуново слышались взрывы, стрельба немецкая речь и русское "Ура!". Здесь прошел военно-исторический фестиваль "Днепровский рубеж", в рамках которого зрителю почти "вживую" показали одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны.

Реконструкция посвящена памяти воинов из Шипуново. 14 тысяч человек были призваны в красную армию во время Великой Отечественной. Больше половины — 7,5 тысяч — навечно остались на фронте. Семь жителей Шипуново получили звание Героев Советского Союза, четверо — посмертно.

Фестиваль проходит второй год подряд. Первая реконструкция, в 2018 году настолько понравилась зрителю, что его решено было сделать традиционным.

Организаторы фестиваля и не сомневались в успехе — ведь все сделано практически по-настоящему. В воссоздании тех событий принимали участие исторические клубы из Алтайского края, Бердска, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска и Тюмени. Костюмы шили на заказ, строго консультируясь с участниками тех событий. Оружие подбирали так же серьезно.

Всего в сражении приняли участие 130 человек.

Помимо самого сражения гости праздника с удовольствием рассматривали выставку ретротехники, где были представлены грузовики ЗИС-5, действующие макеты танков, БТР,и даже редкие модели, такие, как немецкий "Богвард" 1939 года выпуска и танк Т-34.