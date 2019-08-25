Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой. Отец его оправдал

Сын актера и ведущего Игоря Верника, Григорий Верник опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой вытирает нос пятитысячной купюрой. Этот снимок вызвал волну возмущении в сети. В частности, продюсер и политик Андрей Разин назвал подобное отношение "оскорблением национальной валюты".

"Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актера Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым", — написал продюсер.

Однако за сына вступился Игорь Верник, который рассказал, что на снимке не настоящая купюра. Это фрагмент из фильма, в котором Григорий играет подонка, рассказал Верник Telegram-каналу "Подъем".

Позже Григорий Верник удалил эту фотографию со своей странички, однако пользователи сети успели сделать множество скриншотов. Кстати, сам начинающий актер также сообщил Ura.ru, что использовал не настояющую купюру и что к деньгам относится с большим уважением, так как знает, что "они всем и всегда достаются трудом".