Врачи Тюменской области не приняли пациентку с отеком легких. У них кончилась смена

Врачи одной из больниц Тюменской области отказались принимать пациентку с отеком Квинке из-за того, что у них заканчивался рабочий день, пишет 72.ru. Видеозапись беседы 25 августа в редакцию прислал молодой человек, который сопровождал девушку.

У его знакомой началась сильная аллергическая реакция, врачи "скорой помощи" сделали ей укол и повезли в больницу Водников. Однако там врачи отказались девушку, поскольку у них до конца смены "осталось пять минут, а ее (пациентку) надо капать и наблюдать два часа". После этого девушку доставили в другую больницу.

После появления информации в СМИ управление Слрачедственного комитета (СК) по Тюменской области организовало доследственную проверку. Следователи побывали в больнице и изъяли необходимую документацию. В пресс-службе сообщают, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.