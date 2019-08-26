Жара вернулась: прогноз погоды в Алтайском крае на понедельник, 26 августа

В последнюю неделю перед осенью лето порадует теплом жителей Алтайского края. В понедельник, 26 августа, в регионе температура воздуха ожидается +25...+30 градусов, передает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Будет ясно и без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер восточный, 4-9 метров в секунду.

В Барнауле сегодня столбики термометров покажут +23...+25 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.