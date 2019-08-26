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Жара вернулась: прогноз погоды в Алтайском крае на понедельник, 26 августа

, ИА "Амител"
Последние дни лета порадуют теплом жителей Алтайского края
Подсолнухи /Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Подсолнухи /Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

В последнюю неделю перед осенью лето порадует теплом жителей Алтайского края. В понедельник, 26 августа, в регионе температура воздуха ожидается  +25...+30 градусов, передает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Будет ясно и без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер восточный, 4-9 метров в секунду. 

В Барнауле сегодня столбики термометров покажут +23...+25 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. 

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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