Божественно вкусный. Абрикосовый пирог от Sofi

Нежная песочная основа, спелые абрикосы и хрустящая ореховая посыпка. Без преувеличения, этот абрикосовый пирог божественно вкусный, уверяет наша знакомая фудблогер Sofi. И мы абсолютно с ней согласны. Значит, сегодня же идем в магазин за абрикосами и готовим это нежнейшее чудо:
Абрикосовый пирог
Что потребуется?
Для песочного теста:
190 г муки
70 г сливочного масла
2 ст.л. сахара, 1 ч.л. ванильного сахара
1 яйцо
Для ореховой посыпки
60 г миндаля
60 г муки
60 г сливочного масла
30 г сахара
щепотка соли
Для начинки:
500 г абрикосов
100 г сахара
30 г сливочного масла
1 ст.л. крахмала
Как готовить?
1. Для песочной основы в чаше блендера с ножами (или ножами на доске) смешать просеянную муку, холодное сливочное масло, сахар, ванильный сахар и соль. Далее вбиваем яйцо, собираем тесто в шар и выкладываем на форму (у меня диаметр 20 см), формируя бортики. Пока готовим начинку, отправляем форму в холодильник.
2. Абрикосы освобождаем от косточек и нарезаем кубиками. На сковороде растапливаем сливочное масло и отправляем туда абрикосы на 3-4 минуты (средний огонь). Еще в горячие абрикосы добавляем сахар, крахмал (разведенный в 30 мл воды), перемешиваем.
3. Для ореховой посыпки в чаше блендера смешиваем все ингредиенты. Получается вязкая масса, которую мы будем хаотично распределять.
4. На застывшую песочную основу выкладываем абрикосы (без жидкости) и сверху распределяем ореховую посыпку. Отправляем в разогретую до 180°С духовку на 30 минут. Все, готово! Приятного аппетита!
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