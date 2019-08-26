Божественно вкусный. Абрикосовый пирог от Sofi

Нежная песочная основа, спелые абрикосы и хрустящая ореховая посыпка. Без преувеличения, этот абрикосовый пирог божественно вкусный, уверяет наша знакомая фудблогер Sofi. И мы абсолютно с ней согласны. Значит, сегодня же идем в магазин за абрикосами и готовим это нежнейшее чудо:

Абрикосовый пирог

Что потребуется?

Для песочного теста:

190 г муки

70 г сливочного масла

2 ст.л. сахара, 1 ч.л. ванильного сахара

1 яйцо

Для ореховой посыпки

60 г миндаля

60 г муки

60 г сливочного масла

30 г сахара

щепотка соли

Для начинки:

500 г абрикосов

100 г сахара

30 г сливочного масла

1 ст.л. крахмала

Как готовить?

1. Для песочной основы в чаше блендера с ножами (или ножами на доске) смешать просеянную муку, холодное сливочное масло, сахар, ванильный сахар и соль. Далее вбиваем яйцо, собираем тесто в шар и выкладываем на форму (у меня диаметр 20 см), формируя бортики. Пока готовим начинку, отправляем форму в холодильник.

2. Абрикосы освобождаем от косточек и нарезаем кубиками. На сковороде растапливаем сливочное масло и отправляем туда абрикосы на 3-4 минуты (средний огонь). Еще в горячие абрикосы добавляем сахар, крахмал (разведенный в 30 мл воды), перемешиваем.

3. Для ореховой посыпки в чаше блендера смешиваем все ингредиенты. Получается вязкая масса, которую мы будем хаотично распределять.

4. На застывшую песочную основу выкладываем абрикосы (без жидкости) и сверху распределяем ореховую посыпку. Отправляем в разогретую до 180°С духовку на 30 минут. Все, готово! Приятного аппетита!

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