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Два предприятия в Алтайском крае остановили производство

, ИА "Амител"
"Золото Курьи" и Алтайский моторный завод накопили крупные долги по зарплате
Фото: vsevraion.ru

Фото: vsevraion.ru

Из-за внушительной задолженности перед работниками две компании в регионе прекратили производство, сообщают "Вести Алтай".

Одно из них – это находящееся на первой стадии банкротства золотодобывающее предприятие "Золото Курьи". Из-за растущей задолженности по зарплате возбуждено уголовное дело. Долги перед работниками выросли уже до 20 млн рублей.  

На имущество предприятия наложен арест. Руководители ищут пути решения проблемы. Они рассчитывают, что к осени удастся хотя бы частично рассчитаться с сотрудниками.

В базе данных судебных приставов у "Золота Курьи" более 700 исполнительных производств. Большинство из них – судебные приказы о выплате зарплаты.

Ранее стало известно, что "Золото Курьи" может сменить владельца. Новым хозяином должна была стать фирма "Прииск" из Кемеровской области, однако владельцем по-прежнему является золоторудное предприятие "Омчак".

В прошлом году у "Золота Курьи" тоже возникали проблемы с долгами по зарплате перед 313 работниками. Ситуация разрешилась лишь после вмешательства прокуратуры. Но тогда речь шла о сумме немногим превышающей 9,6 млн рублей.

Похожая ситуация сложилась в Барнауле на Алтайском моторном заводе – одном из символов промышленности региона. На работе несколько дней не появлялись около половины сотрудников, поскольку у них не было денег на проезд.

После этого людям частично выплатили зарплату за июнь

Задержки по зарплате на заводе происходят регулярно. К примеру, в июле 2019 года 290 работников смогли добиться выплат за май только с помощью краевой прокуратуры, которая вновь подключается к ситуации.

Напомним, в апреле 2019 года Арбитражный суд Алтайского края признал Алтайский моторный завод банкротом. Конкурсное производство должно закончиться до конца года. В этом году у завода появился новый собственник – "Транспортные компоненты".

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в августе 2019 года назвал Алтайский моторный завод одним из символов промышленности региона и сообщил журналистам, что сейчас прорабатываются разные варианты санации предприятия.

В июле зарегистрировано новое юрлицо – ООО "Алтайский моторостроительный завод". Предполагалось, что сюда перейдет на работу большая часть персонала с обанкротившегося АМЗ. Губернатор также сообщил, что встречался с новыми руководителями компании, и те рассказали о своих планах по развитию завода.

Однако сейчас, по информации "Вестей Алтай", производство практически полностью остановлено. В отличие от "Золота Курьи", уголовного дела пока не возбуждали.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.08.2019 07:45
1122

Вот оно - наследие папы Карло

0  0
26.08.2019 07:58
Владимир В.

Это наследие капитапизма.Результат деятельности современных топ-менеджеров.

0  0
26.08.2019 08:11
Медведь-шатун

В опу этих эффективных мэнеджеров, это наследие 90- х, когда предприятия достались за копейки тем кто у кормушки были, а что с ними делать эти барыги не знают, вот и имеем одни торговые центры, потому как ума на большее нет....

0  0
26.08.2019 08:11
1

Жадность Карлуши довела прибыльное предприятие ООО Золото Курьи до банкротства.

0  0
26.08.2019 08:27
АБОРИГЕН

26.08.2019 07:58
Владимир В.
Это наследие дол..а.

0  0
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