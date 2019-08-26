Рейды против уличной торговли провели в Барнауле

В Железнодорожном районе Барнаула прошли рейды против стихийной уличной торговли, которая традиционно набирает обороты в теплое время года, сообщает мэрия.
В ходе проверок пресечена несанкционированная продажа товаров по следующим адресам: ул. Северо-Западная, 163, ул. Юрина, 118а, Антона Петрова, 144. Составлено три протокола об административном правонарушении.
Администрация района напоминает, что за подобные нарушения для граждан предусмотрен штраф до 3000 рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч рублей, для юридических – до 50 тысяч рублей.
При повторном нарушении гражданину придется заплатить до 5 тысяч рублей, должностному лицу – до 30 тысяч, юридическому – до 100 тысяч.
Одним из наиболее распространенных нарушений стала выносная торговля, когда продаваемый товар размещается на улице вплотную к торговым точкам.
Согласно п. 9.1 правил благоустройства Барнаула запрещено производить выкладку товаров в местах, прилегающих к предприятиям торговли и общественного питания, в том числе устанавливать витрины, столы и полки. Кроме того, нельзя ставить навесы и козырьки к торговым объектам.
Комментарии
В Индустриальном районе не смогли победить стихийную уличную торговлю торговлю на георгиева,поставили столики на вытоптанный газон,чтобы больше люди не жаловались.
Мы этих котов душили, душили! Душили, душили...
Страна дураков-вместо того, чтобы создавать нормальные условия, власть душит торговлю.
Бабулек с уличной торговли вытяснила Аль-Каида
А эту контору даже генералиссимус победить не может
Ну и правильно. Уличные торговцы налоги не плятят и отбирают клиентов у торговых сетей, которые налоги платят. А на что без налогов жить правительству?
Если нельзя победить - нужно возглавить!, а серьёзно не туда энергию тратят, но сдесь безопасно и работы до пенсии хватит, как с ветрянными мельницами....
А как же конкуренция? Не надо ничего запрещать.
кинуть несколько анонимок за незаконную торговлю, полиция разгоняет базарчик, пустующая площадь покупается, строится домик, этажей в 12-16, квартирки продаются. Профит!
26.08.2019 09:47
- гость -
Мне плевать, на что будет жить правительство)))
Карательная операция против русского народа. Или мы, или они.
Бабушки и дедушки Осенью создали Торговым сетям серьёзную конкуренцию! Вот Сети и проплатили Рейд против Бабушек и Дедушек!
Димон решил с каждой русской картофелины иметь долю. Вот пусть валит в свою пустыню и с верблюжьих какашек налоги собирает.
Администрации надо нещадно бороться против произвола заносчивых бабушек и дедушек.
Бандитские времена прошли... ага щас, не хотите крышу ОПГ Мэрии.
Депутаты с доходом 25 тыс.руб./мес пусть заказывают авиашоу, летают на вертолетах и заказывают персональное выступление мировых звезд.
Это нормально. Налоги с 25 тысяч уплачены!!!
А вот бабушек гонять надо! Они налогов не платят! Угроза государственному строю!