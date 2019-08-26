Ученые нашли способ управлять полом ребенка в домашних условиях

Управлять полом будущего ребенка теоретически возможно с помощью лекарства, которое по рецепту отпускается в аптеках, сообщает Meduza. К такому выводу пришли ученые из Университета Хиросимы, правда, эксперимент проводился на мышах.

Группа японских исследователей под руководством Масаяки Шимады нашла способ управления полом потомства животных.

Они обездвижили сперматозоиды, которые несут в себе "женские" гены. Для этого сперму достаточно обработать специальными иммуномодуляторами либо противовирусными средствами.

Затем селектору остается только отобрать нужные сперматозоиды – "мужские" останутся подвижными и будут сверху, а "женские" – скопятся снизу.

Таким несложным способом исследователям удалось регулировать пол мышей. При попытке получить самца успех составил 90%, самку – 84%. Каких-либо побочных эффектов такой селекции пока не выявлено.

Ученые выразили опасения, что, использовав лекарства, граждане могут попытаться самостоятельно выбирать пол будущего ребенка. К каким последствиям в долгосрочной перспективе может привести такая "селекция", неизвестно.