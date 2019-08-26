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Назван главный симптом рака, от которого чаще всего умирают россияне

, ИА "Амител"
Онкологическое заболевание поджелудочной железы можно выявлять по уровню сахара
Фото: glavbad.ru

Фото: glavbad.ru

Рак поджелудочной железы, от которого, согласно статистике смертности от онкологических заболеваний в 2018 году, чаще всего умирают россияне, имеет главный симптом. При его наличии лучше всего провести полноценную диагностику.

Как сообщает CNN со ссылкой на Центр лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна, о наличии смертельно опасного заболевания может свидетельствовать низкий уровень сахара в крови. Дело в том, что злокачественная опухоль поджелудочной железы вырабатывает инсулин.

Рак поджелудочной железы поражает сам орган или его протоки. Он занимает шестое место по распространенности онкологических заболеваний среди взрослого населения, заболеваемость им ежегодно растет. Так, в России за 10 лет число таких случаев увеличилось среди мужчин на 9,39% (прирост смертности составил 5,6%), а среди женщин – на 14,95% (прирост смертности – 7,61%).

Уровни заболеваемости и смертности при таком раке одинаковы – болезнь не дает о себе знать до тех пор, пока лечение становится практически невозможным. Средний возраст заболевших мужчин – 64,6 года, женщин – 70,3 года. У мужчин рак поджелудочной железы встречается чаще и занимает в структуре общей онкологической заболеваемости девятое место, у женщин – десятое.

Обычно опухоль поражает головку железы (50-60% случаев), тело (10%), хвост (5-8% случаев). Также наблюдается полное поражение поджелудочной железы – 20-35% случаев. Опухоль представляет собой плотный бугристый узел без четких границ, на разрезе – белый или светло-желтый.

Среди факторов риска развития рака поджелудочной железы – злоупотребление алкоголем, курение, обилие жирной и острой пищи, сахарный диабет, цирроз печени. К предраковым заболеваниям относятся аденома поджелудочной железы, хронический панкреатит, киста поджелудочной железы.

Особое место занимает наследственный хронический панкреатит, который, впрочем, встречается не чаще чем у 2% больных всеми формами панкреатита. Наследственный хронический панкреатит в 50 раз увеличивает относительный риск развития рака поджелудочной железы.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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