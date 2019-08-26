Росстат предрек дефицит мужчин в России. Только одному региону он не грозит

Во всех регионах России кроме Чукотки к 2036 году количество женщин будет выше, чем мужчин, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прогноз Росстата.
Сейчас численное превосходство сильного пола наблюдается только в двух регионах. При этом на Камчатке наблюдается тенденция к изменению соотношения в сторону прекрасного пола. Аналитики считают, что начиная с 2031 года регион пополнит список "женских".
Единственным субъектом РФ, где будет дефицит женщин – это Чукотка, уверены специалисты. Сейчас их там 956 на тысячу мужчин, а через 17 лет останется и вовсе 813, следует из долгосрочного прогноза Росстата.
Следует отметить, что в России в среднем рождается 947 девочек на тысячу мальчиков. Однако к 20-25 годам соотношение полов меняется в пользу девушек – 1023 на тысячу.
В дальнейшем разрыв только увеличивается, к 60 годам достигая двукратного, уточняет доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
Комментарии
Не очкуйте посаны! Просто станет больше старых бабулек-шапокляк. А добрые дедушки Мазаи склеят ласты. В нормальном возрасте чуваков по-прежнему будет меньше чем тян.
Ну жириновский еще молодой расказывал, как бабы нас, мужиков запилили, теща мол жива - тестя нет, и т.д. пилят и пилят бабы нас, атм не так, это не то, купи, продай, принеси .. .
Эх девочки, цеите нас пока мы есть у вас ) ) Нас все меньше, разбирайте) можете по две, по три нападть, ))))
26.08.2019 11:38
krash
За тобой конкретно придет Митенька и Жоржик, беги краш пока не поздно
зачем они мне? Какв той песне....: "А я девушек люблю, я их ...." ))))
Прожили жизнь без мужика и нефиг начинать его искать.