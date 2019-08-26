Росстат предрек дефицит мужчин в России. Только одному региону он не грозит

Во всех регионах России кроме Чукотки к 2036 году количество женщин будет выше, чем мужчин, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прогноз Росстата.

Сейчас численное превосходство сильного пола наблюдается только в двух регионах. При этом на Камчатке наблюдается тенденция к изменению соотношения в сторону прекрасного пола. Аналитики считают, что начиная с 2031 года регион пополнит список "женских".

Единственным субъектом РФ, где будет дефицит женщин – это Чукотка, уверены специалисты. Сейчас их там 956 на тысячу мужчин, а через 17 лет останется и вовсе 813, следует из долгосрочного прогноза Росстата.

Следует отметить, что в России в среднем рождается 947 девочек на тысячу мальчиков. Однако к 20-25 годам соотношение полов меняется в пользу девушек – 1023 на тысячу.

В дальнейшем разрыв только увеличивается, к 60 годам достигая двукратного, уточняет доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.