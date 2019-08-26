Вторая волна активности клещей идет в Алтайском крае

Вторую волну активности клещей фиксируют в Алтайском крае, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Традиционно она уступает по силе первой.

Так, за неделю в регионе зафиксировано 99 случаев укусов людей этими членистоногими, что на четверть ниже, чем неделей ранее.

Всего с начала года к медикам с жалобами на присасывание клещей обратились 10827 человек. Среди пострадавших от кровососущих – 3590 детей до 14 лет. На Барнаул пришлось 3532 зарегистрированных укусов клещей, из них 630 у малолетних.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае, из всех исследованных клещей, укусивших жителей региона, 2,9% – переносчики вируса клещевого энцефалита, 16% – клещевого боррелиоза.

Ранее стало известно, что 21 житель Алтайского края, в том числе пятеро детей, заболели клещевым энцефалитом.