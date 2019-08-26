Видео "России 1", где собака усыпила 15 человек, позабавило россиян

Телеканал "Россия 1" в своем аккаунте в Instagram опубликовал отрывок из передачи "Удивительные люди", который позабавил комментаторов.

В ролике собака породы шпиц по кличке Принцесса поочередно смотрела на 15 человек, окружавших ее хозяйку.

В течение считанных секунд люди засыпали и падали. Обошлось без травм – в местах их падения заранее положили подушки.

"А вы уверены, что ваша собака точно не владеет гипнозом?" – спросили подписчиков сотрудники телеканала, напомнив, что готовится к выпуску новый сезон шоу "Удивительные люди".

Стоит отметить, что шпиц со своей хозяйкой – британским гипнотизером Кристиной Леннон – уже усыпляли гостей в эфире других телеканалов, в том числе на территории Великобритании и Китая. Тем не менее многие посмеялись над содержанием видео.

"Приходишь на выборы, а там собака-гипнотизер", – пошутил пользователь с ником "Опоссум Себастьян" в Twitter.