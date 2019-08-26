Барнаул закупает шесть квартир на 13 млн рублей. От "однушек" до "трешки"

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула закупает шесть квартир, общая стоимость которых составляет 12 989 881 рубль. Сведения об аукционах опубликованы в один день на Едином портале закупок.

Все квартиры должны находиться в черте города, иметь туалет, ванную комнату и изолированную кухню, и не располагаться в подвальных, цокольных, мансардных этажах многоквартирного жилого дома. А также находиться в зданиях капитального типа. Жилье должно быть оборудовано центральным отоплением, электроснабжением, центральным холодным водоснабжением, центральным горячим водоснабжением и другими стандартными благостями.

Полы должны быть покрыты ламинатом, линолеумом, ковролином или плиткой (в зависимости от части квартиры), на стенах – плитка, обои или декоративная штукатурка, на потолке – побелка или натяжные потолки. Также должны быть ванны, бытовые плиты, радиаторы отопления, двери и унитазы.

Во всех случаях указана начальная максимальная цена контракта. Стоимость первой квартиры по заказу составила 1 693 684 руб. Необходимы две жилые комнаты. Площадь – 42 кв. метра.

Цена второй квартиры – 1 873 582 руб. Однокомнатная квартира площадью не менее 38,2 кв. метра.

Третий лот самый крупный – 3 303 714 руб. Три комнаты площадью не менее 72,7 кв. метра.

Цена четвертой квартиры – 1 861 750 руб. Одна жилая комната площадью не менее 38,2 кв. метра.

Пятую – двухкомнатную квартиру площадью не менее 49,5 кв. метра – хотят приобрести не более чем за 2 163 333 руб.

Последняя шестая квартира должна стоить максимум 2 093 818 руб. Это тоже двухкомнатная квартира, но чуть меньшей площадью – не менее 48 кв. метров.

Цели покупки не указаны. Вариантов несколько: например, в фонд для малоимущих или для переселения, или для передачи жилья чиновникам по договорам специализированного найма.

Ранее сообщалось, что Алтайский край досрочно выполнил программу по расселению граждан из аварийного жилья.