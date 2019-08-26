Барнаул закупает шесть квартир на 13 млн рублей. От "однушек" до "трешки"

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула закупает шесть квартир, общая стоимость которых составляет 12 989 881 рубль. Сведения об аукционах опубликованы в один день на Едином портале закупок.
Все квартиры должны находиться в черте города, иметь туалет, ванную комнату и изолированную кухню, и не располагаться в подвальных, цокольных, мансардных этажах многоквартирного жилого дома. А также находиться в зданиях капитального типа. Жилье должно быть оборудовано центральным отоплением, электроснабжением, центральным холодным водоснабжением, центральным горячим водоснабжением и другими стандартными благостями.
Полы должны быть покрыты ламинатом, линолеумом, ковролином или плиткой (в зависимости от части квартиры), на стенах – плитка, обои или декоративная штукатурка, на потолке – побелка или натяжные потолки. Также должны быть ванны, бытовые плиты, радиаторы отопления, двери и унитазы.
Во всех случаях указана начальная максимальная цена контракта. Стоимость первой квартиры по заказу составила 1 693 684 руб. Необходимы две жилые комнаты. Площадь – 42 кв. метра.
Цена второй квартиры – 1 873 582 руб. Однокомнатная квартира площадью не менее 38,2 кв. метра.
Третий лот самый крупный – 3 303 714 руб. Три комнаты площадью не менее 72,7 кв. метра.
Цена четвертой квартиры – 1 861 750 руб. Одна жилая комната площадью не менее 38,2 кв. метра.
Пятую – двухкомнатную квартиру площадью не менее 49,5 кв. метра – хотят приобрести не более чем за 2 163 333 руб.
Последняя шестая квартира должна стоить максимум 2 093 818 руб. Это тоже двухкомнатная квартира, но чуть меньшей площадью – не менее 48 кв. метров.
Цели покупки не указаны. Вариантов несколько: например, в фонд для малоимущих или для переселения, или для передачи жилья чиновникам по договорам специализированного найма.
Ранее сообщалось, что Алтайский край досрочно выполнил программу по расселению граждан из аварийного жилья.
Комментарии
Малоимущих чиновников-переселенце надо поддерживать!
Госслужащим бесплатно дают квартиры, если кто не знает.
для передачи жилья чиновникам
не популярная цель