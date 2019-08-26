Власти Грузии пообещали бизнесу возместить убытки от потери туристов из РФ

Грузинским предпринимателям, которые из-за прекращения прямого авиасообщения с Россией только за июль недополучили около 44 млн долларов, власти пообещали частично компенсировать убытки, сообщает "Коммерсантъ".

Правда, на прямое возмещение ущерба им рассчитывать не приходится. В качестве антикризисных мер правительство Грузии с 1 сентября вводит программу софинансирования банковских кредитов, которые взяли бизнесмены на строительство семейных отелей и хостелов, начатого весной в расчете на приток туристов из РФ.

Также предпринимателям пообещали привлечь отдыхающих из Европы. Для этого заключен договор с ирландской авиакомпанией Ryanair. Она уже продает билеты на ноябрьские рейсы Милан – Тбилиси по цене 30-40 евро. Ожидается, что с 2020 года по аналогичной стоимости в Грузию можно будет прилететь и из других европейских стран.

Напомним, 20 июня в Грузии произошли массовые беспорядки и штурм парламента, из-за того что российский депутат, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов во время 26-й Генеральной сессии ассамблеи сел в кресло главы грузинского парламента.

Оппозиция воспользовалась этим предлогом, чтобы вывести людей на улицы. Протестующие потребовали отъезда российской делегации из страны и отставки нескольких высокопоставленных чиновников. Произошли столкновения с полицией, в которых пострадали от 150 до 200 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия виновна в акциях внутреннего противостояния в стране. В Тбилиси кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке, а некоторые грузинские кафе заявили о намерении повысить цены в своих заведениях исключительно для туристов из России.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям полеты в Грузию. Кроме того, туроператорам рекомендуется не продавать путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.