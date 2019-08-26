Депардье сыграет Брежнева в фильме о вторжении СССР в Чехословакию

Француз Жерар Депардье сыграет роль генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в фильме, повествующем о событиях Пражской весны, сообщает РБК со ссылкой на ČeskéNoviny.cz.

Продюсер картины Андрей Лека рассказал журналистам, что контракт с Депардье уже подписан. Он также анонсировал участие еще одного артиста с мировым именем, который сыграет лидера Пражской весны Александра Дубчека. Имя звезды назовут, когда заключат договор с ним об участии в съемках.

Бюджет фильма под рабочим названием "Лицо человека" превысит 10 млн евро. Режиссером стал хорват Лордан Зафранович. Съемки осуществят под руководством киностудии Leca Production.

Напомним, Жерар Депардье в 2013 году получил гражданство РФ, а также регистрацию в Саранске и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном. При этом он говорил журналистам, что живет в Бельгии.

Пражской весной называют период либерализации в Чехословакии в начале 1968 года, когда секретарем Коммунистической партии стал Александр Дубчек. Для подавления реформ были введены войска стран Варшавского договора (наиболее крупный контингент – от СССР), часть которых оставалась на территории государства до 1991 года.