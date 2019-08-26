100 лет простоит: стратегически важный мост за 3 млрд рублей открыли в Алтайском крае

Строительство нового моста через реку Чумыш в Тальменском районе / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Долгожданный мост через реку Чумыш в Тальменском районе, который строили с 2014 года, открыли для движения транспорта. Объект стратегически важен не только для Алтайского края, но и страны в целом. Его строительство обошлось в 3 млрд рублей. Изначально мост планировали ввести в эксплуатацию еще в 2017 году, но из-за финансовых трудностей подрядчика сроки пришлось перенести. Рассказываем, чем новый мост отличается от старого, в чем его значимость и почему теперь в Тальменском районе будет меньше проблем с ледоходом.

Стратегическое значение

По Чуйскому тракту сегодня идет основной поток транспорта со стороны Новосибирска в наш регион и далее – в Горный Алтай, а также Казахстан, Таджикистан и Киргизию. По этой же дороге везут товары из Алтайского края в Новосибирск, Омск, Томск и дальше в центральную Россию. Старый мост через реку Чумыш в Тальменском районе был построен в 1959 году. В 2000-е стало понятно, что он не справляется с возросшей транспортной нагрузкой. И это была одна из основных причин принятия решения о реконструкции моста.

"Этот объект, действительно, очень важен. Если сейчас посмотреть на новый мост и на старый, который еще не полностью демонтирован, то сразу можно понять, что пропускная способность старой конструкции уже ни в коей мере не обеспечивала тот грузопоток, который мы имеем сейчас. Для того чтобы обеспечить безопасное движение и в то же время дать новый импульс перевозкам производственных товаров, которые есть у нас в крае, было решено построить новый мост. Я считаю, что даже невооруженным взглядом видно, насколько все стало надежнее, качественнее и безопаснее. Пропускная способность этого участка увеличится в несколько раз", – отметил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Ширина проезжей части старого моста составляла всего семь метров. Ширина нового – около 30 метров. Здесь предусмотрены четыре полосы движения транспорта. Кроме того, в проект входит две четырехполосные разноуровневые транспортные развязки: съезд в Тальменку и в села Кашкарагаиха и Луговое.

"После реконструкции пропускная способность на этом участке возрастет втрое. А сам мост будет отвечать всем современным требованиям к комфорту и безопасности – с распределительным барьерным ограждением, шумозащитными экранами, освещением", – подчеркнул начальник ФКУ Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский.

Сто лет простоит

Старый мост был изготовлен из железобетона. За 60 лет эксплуатации материал, устарел и бетон начал крошиться, что, конечно, вызывало опасения у специалистов. Кроме того, он состоял из большого количества балок, было много швов, которые приходилось часто ремонтировать. А одна из опор имела крен, что также вызывало беспокойство.

Пролетное строение нового моста – цельнометаллическое. Деформационные швы расположены только в начале и в конце сооружения, а это повышенная безопасность и комфортность для автомобилистов, отмечает Долинский.

Начальник Упрдор "Алтай" уверен, что новый мост простоит 100 лет. Объект находится на особом контроле Росавтодора. И пока работы не закончатся, здесь круглосуточно находятся представители технического и строительного надзора. Они контролируют все, что происходит на объекте, проверяют и принимают промежуточно выполненные работы. Всего же в строительстве занято около 300 человек.

Не будет проблемы ледохода

Новый мост решает и многолетнюю проблему Тальменки 0 весенний ледоход. Для поддержки старого моста в русле Чумыша стояли 30 опор, расстояние между которыми не позволяло пройти большим льдинам. В результате ежегодно сотрудникам МЧС приходилось взрывать лед, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций. Расстояние между опорами нового моста достаточное, и дорожники уверены, что уже следующей весной ледоход в Тальменском районе пройдет гораздо спокойнее. Сейчас рабочие демонтируют старую конструкцию. И чтобы не создавать им помех, новый мост открыли только с одной стороны. Полностью демонтаж и очистку русла реки планируют завершить к октябрю 2019 года.

Почему затянули стройку

Мост через реку Чумыш планировали сдать еще в 2017 году. Однако у подрядчика возникли финансовые проблемы, и предприятие было продано. В 2018-м году новому собственнику удалось вывести компанию из кризиса и к строительству моста приступили ускоренными темпами. Полностью сдать объект в эксплуатацию дорожники обещают в ноябре 2019 года. В настоящий момент уже выполнено 75% от всего объема работ. Сейчас ведутся укрепительные работы, монтируются шумозащитные экраны, устанавливается барьерное ограждение. Кстати, общее финансирование строительства моста из-за переноса сроков не увеличилось: в 2014 году контракт с подрядчиком был заключен на 3 млрд 40 млн рублей. В эту сумму все работы укладываются и сегодня.