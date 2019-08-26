Собака помогла хозяйке обнаружить рак груди

Домашний питомец помог жительнице Лондона Эмме Смит обнаружить онкологическое заболевание, сообщает издание о здоровье "МедикФорум" со ссылкой на Daily Mirror.

Стаффордширский бультерьер по кличке Чарли постоянно подпрыгивал, стараясь коснуться правой груди хозяйки, и лаял.

Сначала британка подумала, что одежда пахнет едой. Но вне зависимости от наряда собака продолжала странно себя вести, проделывая тот же самый трюк.

Тогда Смит поняла, что питомец пытается ей что-то сказать. Ощупывая грудь, она обнаружила там уплотнение.

После диагностики врачи сказали, что у женщины рак. Благодаря своевременному обнаружению смертельно опасное заболевание удалось вылечить.

Если бы не собака, то опухоль могла разрастись, и тогда шансы на благополучный исход были бы намного ниже.

Это не первый подобный случай в Великобритании. Ранее англичанка Клер Гест своевременно выявила онкологическое заболевание груди благодаря своему лабрадору.

Она была настолько впечатлена возможностями своего любимца, что основала общество "Собаки-медики". Сейчас оно насчитывает 12 четвероногих участников.

Эксперты полагают, что эти собаки обладают очень острым нюхом, который через выделение пота позволяет выявить проблемную зону задолго до того, как человек почувствует угрозу.