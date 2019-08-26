Трамп поругался с лидерами G7 из-за Путина

Саммит G7 ознаменовался конфликтом президента США Дональда Трампа с большинством партнеров по "большой семерке", сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Guardian.

Камнем преткновения стал "российский" вопрос. Американский лидер настаивал на том, что следует вернуть Владимира Путина в качестве представителя России, тем самым возродив формат G8.

Никто, за исключением уходящего в отставку премьер-министра Италии Джузеппе Конте, его не поддержал.

И если японский премьер Синдзо Абэ сохранил в вопросе нейтралитет, то остальные в резкой форме раскритиковали инициативу.

Главным их аргументом стала "аннексия" Крыма. Они настаивали на том, что такой стране не место в "семье, клубе, сообществе либеральных демократий".

Трамп же яростно отстаивал позицию, что присутствие Владимира Путина необходимо для обсуждения ситуации в Иране, КНДР и Сирии.

Примечательно, что в этот день совместное фотографирование лидеров "большой семерки" отменили.

Напомним, формат "большой восьмерки" сократился до G7, когда на фоне включения Крыма в состав России участники клуба решили не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без РФ в Брюсселе. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.