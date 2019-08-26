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ПФР рассказал, у кого и как повышались пенсии на Алтае в 2019 году

, ИА "Амител"
С 1 августа традиционно был произведен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров
Если пенсионер продолжает трудиться, пенсия выплачивается ему без индексациии / Фото: 365news.biz

Если пенсионер продолжает трудиться, пенсия выплачивается ему без индексациии / Фото: 365news.biz

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, рассказали в алтайском отделении ПФР.

"Пенсия по старости в регионе выросла в среднем на 979,45 руб., но при этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии была индивидуальна и зависела от размера его пенсии", — отметили в фонде.

То есть, чем выше были приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индексации.

Если пенсионер продолжает трудиться, пенсия выплачивается ему без индексации. В случае увольнения с работы, пенсия пересчитывается с 1 числа месяца, следующего за увольнением, с учетом всех пропущенных индексаций.

"Индексация применяется, когда пенсионер не работает как минимум полный календарный месяц. Если после этого пенсионер вновь устроится на работу, он сохранит за собой новый проиндексированный размер пенсии", — пояснили в ПФР.

Кроме того, с 1 февраля 2019 года федеральным льготникам на 4,3% были проиндексированы ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и набор социальных услуг (НСУ).

С 1 апреля на 2% выросли социальные и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Прибавку к пенсии с мая 2019 года стали получать неработающие пенсионеры, которым до указанных индексаций была установлена федеральная социальная доплата. Начиная с 1 января 2019 года осуществлен перерасчет пенсий в связи с новыми правилами подсчета соцдоплаты к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в регионе.

С 1 июля 2019 повысилась ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы с 5500 рублей до 10 000 рублей. В Алтайском крае размер этой выплаты составил 11 500 руб. (с учетом районного коэффициента 15%) и 12 000 руб. (с учетом районного коэффициента 20%). С 1 августа традиционно был произведен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, который производится согласно данным предоставленным работодателями. Увеличение пенсии не превышает трех пенсионных баллов. Стоимость одного балла определяется по году назначения пенсии: в 2018 году — 81,49 руб., в 2019 году — 87, 24.

Раннее ПФР назвал число новых пенсионеров в Алтайском крае, начиная с начала 2019 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

26.08.2019 15:06
Гость

Как говаривал Силуанов все начнут путешествовать. Как впечатления?

0  0
26.08.2019 15:13
Ким

Таити великолепен )))

0  0
26.08.2019 15:26
- гость -

Мне 63 г.в. щюкарь пятачок добавил,а матушку мою 42 г.р. с тыщщенкой швыранул.

0  0
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