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Россия осталась без кредитов из США. Введен новый пакет санкций

, ИА "Амител"
Поводом для ограничительных мер стало дело об отравлении Скрипалей
Фото: 360tv.ru

Фото: 360tv.ru

26 августа вступил в силу второй пакет санкций США против России по делу об отравлении Скрипалей, сообщает "Коммерсантъ".

Они вводят ограничения на операции с российским госдолгом и запрещают американским банкам предоставлять кредиты правительству РФ.

В частности им запретили участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях. Более того, американцы требуют аналогичных мер от финансовых организаций остальных стран.

Дело Скрипалей связано с отравлением 4 марта 2018 года в городе Солсбери (Великобритания) бывшего советского, российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало поводом для массовой высылки дипломатов обеих стран. Так, власти Великобритании заявили об отправке из страны 23 российских дипломатов.

Позже к ним присоединились США, Канада, Украина, Молдавия и большинство стран ЕС – в общей сложности на родину вынуждены были вернуться около 150 сотрудников российских диппредставительств. 30 марта Москва объявила персонами нон грата дипломатов 23 государств.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.08.2019 14:27
гость

Поводом для ограничительных мер стало дело отравления Скрипалей

Все, вопрос с Крымом закрыт, теперь санкции будут пока будут Скрипали

0  0
26.08.2019 14:28
гость

запрещают американским банкам предоставлять кредиты правительству РФ

а они хотели кредиты дать

0  0
26.08.2019 14:34
Медведь-шатун

Вова с пацанами ежемесячно вкладывают в экономику США по 200 милиардов, и они хотят чтобы мы у них ещё деньги по% брали, во дают, хотя о чем я .....вассалы и есть вассалы как большой брат скажет, так и дядька в Кремле сделает....

0  0
26.08.2019 14:36
BLATNOI

Россия осталась без кредитов из США. вот и все!!! ДОИГРАЛИСЬ !!!

0  0
26.08.2019 14:38
- гость -

Готовьтесь потуже затянуть пояса, бичевня!

0  0
26.08.2019 14:39
гость

Вассалы в 90-е армию разваливали по полной, за это кредиты хорошо шли. Куда шли только не ясно, зарплату по полгода не платили. А сейчас армию разваливать не хотят, значит никаких кредитов не получат

0  0
26.08.2019 14:40
гость

Куда уже туже, экономику еще Обама 5 лет назад порвал в клочья

0  0
26.08.2019 14:41
- гость -

Все, вопрос с Крымом закрыт, теперь санкции будут пока будут Скрипали

Ну, как бы травить людей хим.оружием - не есть хорошо.

0  0
26.08.2019 14:42
- гость -

14:40
гость
Куда уже туже, экономику еще Обама 5 лет назад порвал в клочья

Разве не порвал? Разве не Обама душит российских учителей и врачей низкими зарплатами?

0  0
26.08.2019 14:46
Картофелеф

Ну че потсоны пока по 65 рублей бегите в обменники,завтра уже по 85 будете брать

0  0
26.08.2019 14:49
- гость -


26.08.2019 14:39
гость

Вассалы в 90-е армию разваливали по полной, за это кредиты хорошо шли. Куда шли только не ясно, зарплату по полгода не платили. А сейчас армию разваливать не хотят, значит никаких кредитов не получат
--------
Не не хотя, а все уже развалено.

0  0
26.08.2019 14:49
BLATNOI

ВЕЛИКАЯ СТРАНА АМЕРИКА !!! ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ !!!

0  0
26.08.2019 14:51
- гость -

Как?-сказал пахан-шаровую забижать?Ну всё,питерский,ты труп.

0  0
26.08.2019 14:53
- гость -

Это всё плохие сенаторы! Трамп просто не знает, ему не доложили!

0  0
26.08.2019 14:57
Ольга

Терезка-отравительница оттанцевала свои смертоносные танцы, но её наследие ещё работает.

Для человечества во все времена бритишваль была и остаётся источником самой омерзительной подлости.

0  0
26.08.2019 14:58
- гость -

Хатит травить Скрипалей!

0  0
26.08.2019 14:59
- гость -

14:57
Ольга
Охолонись, внучка Гитлера, а то скоро черепа измерять начнёшь.

0  0
26.08.2019 15:00
- гость -

14:57
Ольга
При чём тут терезка? Ведь спалились два ГРУшника - Чепига и Мишкин.

0  0
26.08.2019 15:00
гость

"а они хотели кредиты дать" - конечно хотели:
- на повышение пенсий
- повышение зарплат учителям и врачам
- на развитие экономики и науки
а теперь..... жаль

0  0
26.08.2019 15:01
- гость -

Сижу и ем картошку с помидорами со своего огорода. Читаю новости о санкциях. Не боюсь США. Я закалённый. Мне и старость отодвинули на 5 лет!

0  0
26.08.2019 15:02
- гость -

Враг не в Вашингтоне, он в Кремле.

0  0
26.08.2019 15:02
- гость -

Больше, больше полезных санкций! Мы же с каждым годом живём всё лучше и лучше.

0  0
26.08.2019 15:03
- гость -

Для человечества во все времена бритишваль была и остаётся источником самой омерзительной подлости.

И Литвиненко тоже бриташки отравили?

0  0
26.08.2019 15:07
- гость -

Надеюсь в ответ мультик покажут ...

0  0
26.08.2019 15:07
- гость -

Дымка, ядерное облачко. Сегодня мы все скрипали.

0  0
26.08.2019 15:09
- гость -

Олюшка честно путевку на лоботимю заслужила.

0  0
26.08.2019 15:20
- гость -

Больше санкций хороших и разных! Бичевня должна сполна ощутить уровень квалификации своих кремлёвских хозяев!

0  0
26.08.2019 15:23
- гость -

Питерский принудил терезу нюхнуть.Та нажаловалась пахану.

0  0
26.08.2019 15:27
- гость -

Надо быть последним либерастом чтобы поверить в отравление скрипалей спецслужбами РФ.

0  0
26.08.2019 15:27
Пионер

Не так страшны санкции пиндосов, как симметричный ответ Воффки

0  0
26.08.2019 15:29
гость

"а они хотели кредиты дать" - конечно хотели

Они в 90-е уже давали:
- на повышение пенсий
- повышение зарплат учителям и врачам
- на развитие экономики и науки.
Пенсии, зарплаты и наука так и перли. Доктора наук челноками мотались.
А теперь..... жаль

0  0
26.08.2019 15:32
гость

26.08.2019 14:42
- гость -


Ну так я и написал, порвал. Обама и задушил экономику, из-за чего сейчас страдают учителя от низких зарплат. Врачи уже меньше страдают. Учителя не так, как в 90-е, когда никто экономику не рвал, но все равно страдают.

0  0
26.08.2019 15:34
гость

Не так страшны санкции пиндосов, как симметричный подлиз их задов местными пропиндосниками

0  0
26.08.2019 15:39
- гость -

15:27
- гость -
Надо быть последним либерастом чтобы поверить в отравление скрипалей спецслужбами РФ.

Что там с Литвиненко, напомни?

0  0
26.08.2019 15:40
гость

Ну, как бы травить людей хим.оружием - не есть хорошо

Убрать одного человека с помощью химического оружия массового поражения не только не есть хорошо, надо еще быть очень большим имбецилом, чтобы этим заниматься. И еще большим имбецилом, чтобы потом рассказывать про это на полном серьезе

0  0
26.08.2019 15:40
- гость -

26.08.2019 15:34
гость

Так Вовчик же сказал, что после санкций раисся жить стала только лучше! Ты его сецчас этим самым назвал?..

0  0
26.08.2019 15:42
Юрий

Скрипалей траванул тот,кто с этого сейчас ништяки собирает...да и боинг вальнули они же!!!Ато как то интересно получается,до 14 года Россия была для запада друг,брат,почти сестра!А после как начала хулиганить,и Крым,и Донбас,и боинг,и скрипали ....а еще ядрену бонбу взорвали и мутит геноцид народов крайнего севера!!!!Ну смешно ейбогу....

0  0
26.08.2019 15:43
- гость -

26.08.2019 15:01
- гость -
Не хвастай, скоро ты будешь разрешение брать на право высадить 10 кустиков картошки, ишь какой предприниматель нашелся, заплатишь за все налоги, и поверь твоя картошка будет тебе не бесплатная

0  0
26.08.2019 15:43
гость

Убрать одного человека с помощью химического оружия массового поражения, на котором практически написано "Сделано в России" было очень умным решением, глубоко законспирированным, чтобы никто не догадался, откуда ноги растут. Генералы такую умную операцию наверное разрабатывали

0  0
26.08.2019 15:44
местный

эх, жалко не дожил до этих светлых дней великий тролль BOSS2014 неимоверное количество шампанского за Трампа сгубило его lol

0  0
26.08.2019 15:45
гость

26.08.2019 15:40
- гость -

А ты разве не считаешь, что пиндосы правильно сделали?

0  0
26.08.2019 15:46
- гость -

15:42
Юрий
Скрипалей траванул тот,кто с этого сейчас ништяки собирает...да и боинг вальнули они ж

Гиркин сразу сказал, что АН-26(Боинг) вальнули его ребята.

0  0
26.08.2019 15:47
гость

Трам сейчас в семерке из-за России со всеми поссорился

0  0
26.08.2019 15:48
гость

Хорошо, что хоть Гикркин (кто это?) не сказал, что и Кенеди вальнули его ребята

0  0
26.08.2019 15:49
- гость -

15:48
гость
Хорошо, что хоть Гикркин (кто это?)

Коротенькая у тебя память, поцреот.

0  0
26.08.2019 15:52
- гость -

йозя балдакрутыч, ты прямо на глазах деградируешь...((
остановись пока не поздно

0  0
26.08.2019 15:58
-гость-

интересно, а где эти туристы то, любители шпилей, Башыров с Петровым? интересно сколько они нарядов вне очереди получили, за свой залет?

0  0
26.08.2019 16:09
месный

26.08.2019 15:43
- гость -

Вот вот, а налог платить нада будет деньгами, а чтобы их получить на уплату налога нужно будет походу весь урожай продать и ещё добавить.

0  0
26.08.2019 16:23
- гость -

Историю российских войн посмотрите. Это не Россия нападала, это на нее бедную все время нападают, то войнами, то фэйками.
А кто ведется на лживые песни? Знамо кто, кто деньги за это получает.

0  0
26.08.2019 16:24
- гость -

26.08.2019 15:02
- гость -
Враг не в Вашингтоне, он в ...


Ага, океян переплыл на ките и а кремль пролез

0  0
26.08.2019 16:56
- гость -

По твоему Петров, Боширов и Федотов просто туристы? Даже Симонян в прямом эфире было смешно их видеть.

0  0
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