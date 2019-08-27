Давка в метро. Фотопроект о токийской подземке в час пик

Фото: photomichaelwolf.com

Сентябрь уже близко, а это значит, что скоро нас ждут пробки и переполненный общественный транспорт. Для жителей таких крупных городов как, например, Токио стоять в транспорте буквально припечатавшись в стекло – обычное дело.

Эта обыденность приобретает определенную "поэтичность" в фотопроекте немецкого фотографа, лауреата World Press Photo Майкла Вульфа. Вдавленные в окна и двери поезда или плотно прижатые друг к другу, пассажиры стоят с закрытыми глазами. Они углубились в свой внутренний мир, будто погрузившись в своеобразный транс.

"Вы не можете изменить ситуацию, поэтому единственное, что остается, смириться с ней, спрятать ее где-то в глубинах своего мозга, погрузиться в забвение", – комментирует свои работы автор.