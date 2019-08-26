Где искать информацию о трейдинге? В наше время источников столько, что голова кругом. В интернете немало статей, отзывов и обзоров на данную тематику, но их достоверность и актуальность часто вызывает большие сомнения. В компании FxCoins хорошо это понимают, поэтому решили позаботиться о своих клиентах и в этом отношении. Теперь здесь есть свой блог, где регулярно публикуются новые материалы на тему трейдинга. В чем польза от его запуска действующим и потенциальным трейдерам?

1. Есть надежный источник информации.

2. Теперь начинающим трейдерам или тем, кто только думает присоединиться, не нужно будет искать ответы на свои вопросы о торговле на каких-то сторонних сайтах в интернете. Полезные и актуальные статьи можно будет найти и прочитать прямо в блоге брокера, что экономит время и силы клиентов.

3. Все новости, изменения и особенности – в одном месте.

4. В интернете можно найти хорошие статьи о трейдинге, но они дают лишь общую информацию, тогда как в блоге FxCoins информация будет рассчитана именно на трейдеров, торгующих здесь. В статьях будут раскрываться нюансы торговли с учетом особенностей терминала брокера и тех инструментов, которые предлагаются им для торговли. Кроме того, все изменения, обновления и новости в компании сразу же будут находить отражение в блоге, и клиенты всегда будут в курсе событий.

5. Возможность познакомиться с брокером, не становясь клиентом.

6. Потенциальные клиенты брокера и те, кто только задумывается о трейдинге, смогут больше узнать о компании изнутри, при этом такой интерес ни к чему их не обяжет. У FxCoins также есть отдельный раздел с публикациями в известных СМИ и на тематических сайтах, где трейдер может узнать независимую информацию о брокере.

Как видно, создание блога – действительно хорошая идея. И помимо всего вышеперечисленного, подписка на блог поможет трейдерам почувствовать себя частью трейдерского комьюнити. В новом блоге уже есть несколько интересных материалов об особенностях рынка "Форекс". Кроме того, он продолжит регулярно обновляться и пополняться новыми интересными статьями и обзорами, которые помогут ответить на вопросы начинающих торговцев. Загляните в новый блог посредника FxCoins, отзывы о котором в большинстве положительные, и почитайте уже опубликованные там материалы – возможно, найдете что-то полезное для себя.