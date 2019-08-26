"Матч ТВ" побывал на скандальном манеже в Барнауле, где тренируется Шубенков

Корреспондент и комментатор легкой атлетики на телеканале "Матч ТВ" Ольга Богословская вместе со съемочной бригадой отправилась в Барнаул и узнала, как обстоят дела с запланированной реконструкцией манежа, сообщает "Алтайский спорт".

Это единственный в крае пригодный для подготовки к соревнованиям закрытый манеж с 200-метровой беговой дорожкой, на которой тренируется чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков.

Ранее сообщалось о планах АлтГТУ реконструировать под игровые виды спорта принадлежащий университету легкоатлетический манеж.

В университете рассказывали, что не будут менять проект манежа ради Шубенкова и других легкоатлетов. После этого зампред правительства региона Денис Губин сказал, что судьбу спортивного объекта должно решать руководство университета, но посоветовавшись с региональной властью.

В правительстве Алтая ранее сообщили, что готовы выделить землю и частично профинансировать строительство комплекса для алтайских легкоатлетов. Однако для реализации проекта необходима стратегия развития этого вида спорта в регионе.