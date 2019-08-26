Готовность жилых домов Барнаула к отопительному сезону составляет 67%

На жилищный фонд Барнаула получено 1908 актов технической готовности к предстоящему отопительному сезону, что составляет 67% от необходимого количества, сообщается на официальном сайте города.

"Всего к предстоящему отопительному периоду необходимо подготовить 3842 многоквартирных дома. Из них с центральным отоплением – 2817 домов, 2237 домов находится в управлении 97 управляющих организаций, 518 – в управлении ТСЖ, ЖСК и 1087 домов в непосредственной форме управления", – пояснил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула Антон Бенс.

Всего в Барнауле в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду получено 2676 актов готовности, что составляет 68,9% от запланированного объема – 3885. Учреждения образования подготовлены на 93% и на 57,9% – учреждение здравоохранения.

В ведомственных котельных запас угля на сегодняшний день составляет 845 тонн (23%), от необходимых 3502 тонн. К началу отопительного периода подготовлены 37 котельных, семь бойлерных, три насосные станции, на остальном оборудовании подготовительные работы будут выполнены до 1 сентября.

По контуру Барнаульской ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 после гидравлических испытаний тепловых сетей в городе зафиксировано 583 порыва, что на 23% превышает прошлогоднее количество.

Проверку готовности управляющих организаций начали с 8 августа. Из 97 управляющих организаций паспорт готовности получили 26, на очередное заседание комиссии готовят пакет документов еще 10.

Особого внимания, по словам Бенса, требует подготовка к зиме аварийных домов. Их в Барнауле 221. Техническое состояние коммуникаций не позволяет получить на них акты готовности, при этом коммунальными услугами они будут обеспечены. Обслуживающими организациями проводится ревизия инженерного оборудования, работы завершены на 175 домах (80%) домах.