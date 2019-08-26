64-летний житель Рубцовска предстанет перед судом за лишение свободы двух девушек, которых он запер в квартире, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"В июле 2019 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру, которую у него арендовала 21-летняя девушка", – рассказали в ведомстве.

Пенсионер стал предъявлять претензии квартирантке, которая, по его мнению, не достаточно ответственно оплачивала аренду квартиры. После спора мужчина психанул и ушел, закрыв дверь на замок.

Тем самым он, как отмечают в ведомстве, лишил квартирантку и находящуюся у нее в гостях подругу "возможности свободно передвигаться". Девушка позвонила полицейским, которые освободили "пленниц".

Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее пенсионер в Рубцовске убил 30-летнюю супругу и нарядил труп в свадебное платье. По словам соседей, горожанин сильно ревновал молодую жену, которая была младше его на 40 лет.