Может ли учеба быть в радость – чтобы ребенок ходил в школу с желанием, а не из-под палки? Этот вопрос мы задали Ольге Чернявской, руководителю барнаульской Школы скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина.

– Современные родители часто сталкиваются с одной и той же проблемой: дети не хотят читать и плохо усваивают информацию. Как следствие, их успехи в школе минимальны. В чем, на ваш взгляд, причина?

– Большинство родителей помнят свое детство, когда чтение было не только обязательным, но и доставляло им удовольствие. Сейчас, стараясь привить любовь к чтению своему ребенку, его чаще всего попросту заставляют читать. А низкую успеваемость пытаются решить с помощью репетиторов по отдельным предметам, не понимая, что проблема в другом – низком уровне внимания и неразвитой памяти. Ребенок просто не может усваивать ту информацию, которую до него доводят.

– Родители часто пользуются услугами репетиторов. Насколько это эффективный способ решения проблемы?

– К репетиторству я отношусь двояко. В большинстве случаев репетитор превращается для ребенка не в тренера, который учит ставить цели и достигать их, а в помощника, с которым можно делать домашнее задание и готовиться к контрольным.

Сейчас мир движется с бешеной скоростью, и успеха добиваются именно те, кто умеет быстро и самостоятельно учиться и получать новые знания. Поэтому повторюсь: умение быстро, а главное, самостоятельно обучаться – самое важное для успеха в современной жизни.

– Что поможет лучше усваивать информацию в школе?

– Быстрое и качественное чтение! Вспомните большинство предметов школьной программы: что требуется от ребенка при их изучении? Правильно – прочитать, пропустить через призму собственного восприятия, добавить какие-то свои мысли и пересказать. Но проблема в том, что 99% делать этого не умеют!

– А чему вы обучаете на ваших тренингах?

– Мы учим читать в 2-3 раза быстрее, но при этом объясняем, как получаемую информацию структурировать и усваивать. Самое главное, что мы даем навык, который сохраняется и будет полезен всю жизнь.

Кроме курсов по чтению/скорочтению в нашей школе уже третий год дают потрясающие результаты следующие экспресс-курсы (10-12 занятий): НЕментальная арифметика, каллиграфия, СУПЕРпамять. С октября по январь, а затем с февраля по май намечен старт четырехмесячного тренинга "Научись учиться" – комплексный курс обучения ребенка методикам эффективного обучения.

– За счет чего достигается эффект на ваших занятиях?

– За счет комплексного подхода. Во-первых, необходимо убрать у ребенка мыслеформу "учеба – это боль". Он должен понимать, что учеба – это удовольствие! Сделать это легко, когда ребенок видит свои результаты, а тренинг проходит в игровой форме. Во-вторых, это комплекс более чем из 50 различных упражнений на память, внимание, расширение бокового зрения, синхронизацию полушарий головного мозга и др. Методика Шамиля Ахмадуллина прошла систему добровольной сертификации. Эксперты, среди которых доктора педагогических наук, подтвердили результативность методики.

– Когда старт следующего потока?

– Старт следующего потока – 16 сентября 2019 года, но принимать на обучение будем ежемесячно. Всем желающим попасть в первый поток предоставляется скидка 10%. Для этого необходимо успеть пройти обязательное бесплатное тестирование. Летом мы столкнулись с тем, что желающих пройти тренинги больше, чем мы можем себе позволить принять. Однако мы намеренно не увеличиваем количество детей в группе, так как это приведет к потере качества. Численность группы – не более шести человек.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Ш. Ахмадуллина в Барнауле

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