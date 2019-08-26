Молодой бизнесмен из Петербурга закупает алтайский мед для нужд РПЦ

30-летний Евгений Терешев запустил весьма удачный всероссийский агрегатор меда и теперь скупает мед из разных уголков страны и перепродает его, пишет Forbes.

Путь к агрегатору шел у Терешева через попытку самому заняться производством меда. Чтобы понять весь процесс, он объездил больше десятка пасек на Алтае и в Башкирии. Запустил свой бизнес, но холодное лето убило 50 тыс. его пчел. После этого он решил стать посредником между пасечниками со всей России и покупателями.

Предприниматель искал товар на многочисленных интернет-форумах медовиков, где познакомился с несколькими пчеловодами. В октябре 2014 года он заказал у них в общей сложности 100 кг гречишного и цветочного меда.

За неделю весь мед разошелся по 45 магазинам, при этом наценка составляла 100%. К весне 2015 года Терешев нарастил количество заказчиков до 60. В месяц было по 400 тыс. руб. выручки и по 150 тысяч чистой прибыли.

После он нашел контакты других пчеловодов из Алтайского края. Владельцев пасек предприниматель уговаривал поставлять мед с оплатой в рассрочку, девять из десяти соглашались.

К одному из пчеловодов, Александру Шумакову из Бийска, Терешев напросился в гости на два дня. "Мы согласились его принять, пообщались и почти сразу начали плотно сотрудничать", — рассказал журналу пчеловод, пасека которого до сих пор ежегодно продает молодому бизнесмену порядка 10 тонн меда.

Из этой поездки Терешев привез почти полтонны меда, и еще 400 кг прибыли с Алтая в контейнерах.

Сегодня выручка его проекта превышает 15 млн рублей в год, а среди заказчиков — Санкт-Петербургская митрополия РПЦ, которая закупает мед для своих монастырей и храмов. В планах создать крупнейший медовый агрегатор в России и все-таки заняться самому производством меда, место для пасеки уже присматривается.

Ранее ярмарку меда отменили в Бийске из-за массовой гибели пчел и других трудностей. Ущерб от гибели пчел на Алтае и в других регионах оценили в триллион рублей, ранее заявили в Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции. Эта оценка основана на данных о выращиваемых в России сельхозкультурах, которые опыляют пчелы.