До +32°C: в Алтайский край возвращается жара

Жаркая погода ожидается в Алтайском крае во вторник, 27 августа, сообщает краевой ЦГМС.

Температура воздуха будет держаться на уровне от +27°C до +32°C. В северо-западных районах ожидаются дождь и гроза. В утреннее время снизится видимость из-за тумана.

Также прогнозируется порывистый ветер – воздушный поток местами может достигать 15 м/с. В темное время суток похолодает – от +12°C до +17°C (на севере – от +6°C).

В Барнауле днем столбик термометра будет показывать от +27°C до +29°C. Без осадков. Синоптики прогнозируют, что с наступлением темноты станет прохладно – от +10°C до +12°C. Ветер ожидается слабый. Его скорость составит от 5 до 8 м/с.