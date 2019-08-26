Единственную в Барнауле квартиру на 26-м этаже продают

Самую "высотную" квартиру в Барнауле с прекрасным видом на город продают за 4,5 млн рублей, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Евродвушка расположилась на 26-м, техническом этаже здания №111 на улице Папанинцев, то есть фактически на чердаке. Ее площадь составляет 68 квадратных метров. Она разделена на просторную кухню-гостиную, небольшую спальню и гардеробную с дверью-купе.
Владелец жилья сделал эксклюзивную планировку и интерьер в брутальном стиле loft: стены выглядят как сочетание кирпича и бетона, а на стенах есть множество лампочек, похожих на те, которые устанавливают в подъездах.
"Ремонт только закончен – качественно, дорого, эксклюзивно, — рассказывает агент. — Окна выходят на разные стороны. Мебель, бытовая техника, кондиционер – все остается".
Владелец квартиры также рассматривает вариант ее обмена на более дешевую.
Комментарии
Для мажорика какого, или пердуна у которого бес в ребро, а для нормальной семьи это квартира не подходит...
какое убожество
26.08.2019 20:41
Медведь-шатун
а вы - мажорик, или пердун?
а, не, я догадался. Вы - нормально-семейный. Вам каркасник на 100квадратов, 10соток картохи и клумбу с гладиолусами, чтоб к 1 сентября не тратиться. )
двушка на 26 этаже?
даром не нужна, там же лифт сломаться может...
вот веселуха то топать в неё когда лифт отключать по какой причине особенно если с сумарями ещё
посути аднакомнатная хата, спальня мелкая чтописец кухня ничётак на это фсё, ну пара лимонов максимум чиста за вид из окна. судя по потолку в спалне эта крыша походу в ней в декабре-январе дубак ещё тот будет
Раньше там было просто "техническое помещение" /чердак/, а уже потом это стало именоваться "квартирой".